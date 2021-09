Apple svartelister Fortnite, så ikke forvent å se det på iOS

HQ

Man trenger ikke akkurat å studere jus eller være den skarpeste kniven i skuffen for å forstå at forholdet mellom Apple og Epic Games har blitt enda mer betent etter at de to saksøkte hverandre etter at Fortnite prøvde å omgå førstnevnte sine krav om mikrotransaksjonsinntekter. Noen håpet muligens at ting ville bli litt roligere etter at dommen tidligere denne måneden, men det blir langt fra tilfellet.

Epic-sjefen Tim Sweeney avslører at Apple har svartelistet Fornite fra økosystemet sitt frem til eventuelle anke-saker har blitt avgjort, noe han selv bemerker vil kunne ta hele fem år siden ingen av partene ønsker å lette på kravene. Dermed er sjansen ekstremt liten for at vi vil få se gigantspillet eller andre Epic Games-produkter på iOS og Mac igjen i nærmeste fremtid.