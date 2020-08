Apple taper første kamp mot Epic i retten

I forrige uke annonserte Epic Games at Apple ville fjerne alle utviklerkontoene deres og ikke gi dem tilgang til utviklerverktøy for iOS og Mac fra og med den 28. august...

Som om Epic ikke har irritert Apple nok det et søksmål, ertende parodier i Fortnite og meldinger på sosiale medier er det tid for et nytt stikk denne helgen. Den 23....

Fortnite saksøker Apple og Google etter fjerning fra App Store og Google Play

den 13 august 2020 klokken 23:01 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Tidligere i dag gjorde Epic Games et meget interessant grep i Fortnite da implementerte et betalingsalternativ som lot oss betale for V-Bucks direkte til dem i stedet for...