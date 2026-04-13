Apple tester visstnok 4 forskjellige stiler for sine smarte briller

Ifølge Bloomberg, og rapportert av Engadget, kan Apple avsløre sine nye smarte briller innen utgangen av dette året.

Bloombergs Mark Gurman har informert verden om at Apple kan lansere noen (eller kanskje alle) av de fire forskjellige stilene de for tiden tester for sine smarte briller. Og hva er disse stilene? Angivelig er de en stor rektangulær ramme som kan sammenlignes med Ray-Ban Wayfarers, en slankere rektangulær design (som de som Apples administrerende direktør Tim Cook bruker), en større oval eller sirkulær ramme og en mindre oval eller sirkelalternativ. Og som forventet jobber Apple også med en rekke farger, inkludert svart, havblå og lysebrun.

Disse Apple-smartbrillene har det interne kodenavnet "N50", og de vil konkurrere direkte med andre generasjon Ray-Ban Meta-modell. Ideen om å være forskjellig fra konkurrenten er å lage designet på en slik måte at det har "vertikalt orienterte ovale linser med omgivende lys".

Apples kommende smartbriller vil ta bilder og videoer, men er ment å synkronisere bedre med en iPhone ... slik at brukerne kan dra nytte av Apples økosystem (redigering, deling, telefonsamtaler, varsler, musikk, stemmeassistent). Utgivelsen av Apples smartbriller kan skje sammen med den kommende forbedrede Siri, som skal komme med iOS 27.

Apple kan avsløre sine smartbriller så snart som i slutten av 2026 eller tidlig i 2027. Og den offisielle lanseringen kan skje en gang i 2027.