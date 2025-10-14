Apple TV+ får nytt navn

HQ

Apple TV+ gjennomgår en rebranding, men endrer seg faktisk ikke for mye. Den seks år gamle streameren vil heretter bare være kjent som Apple TV (som er, fra min egen forskning, hva alle kalte det uansett).

"Apple TV+ er nå rett og slett Apple TV, med en levende ny identitet," sa Apple i en pressemelding om utgivelsen av F1 på strømmetjenesten (via Variety). Apple svarte ikke på forespørsler om ytterligere kommentarer.

Det er ikke helt nytt at strømmetjenester endrer navn over tid. Ta en titt på HBO Max, for eksempel. Det føles som annenhver uke Warner Bros. tar en titt på logoen, navnet eller noe annet for streameren og ønsker å bytte den opp.

Apple TV+, eller Apple TV som vi nå kommer til å kalle det, ble lansert i november 2019 og har siden den gang imponert seerne med serier og filmer med store stjerner. Til tross for gjennomgående A-listebesetninger, føles det som om Apple TV har kommet til sin rett de siste årene med suksesser som Severance, Slow Horses og The Studio.