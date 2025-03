Apple TV+ bekrefter at Severance kommer tilbake for en tredje sesong Det ser ut til at vi kan forvente oss mer fra Lumon Industries.

HQ Vi har ventet på nyheter på denne fronten en stund, med tanke på kritikerrosen som har omgitt den andre sesongen av Severance og de anstendige seertallene, til tross for Apple TV+s generelle problemer... Men nå er det offisielt at dramaserien Severance, som i dag bød på sin sesong 2-finale, kommer tilbake for en tredje sesong. Dette bekreftes i en kort trailer som du kan se nedenfor. HQ Vi har ennå ingen ytterligere informasjon om showets eventuelle retur, annet enn antagelsen om at hovedrollebesetningen alle vil gjenta sine roller. Det er også uklart når Apple håper Severance vil komme tilbake til streameren, men mange håper på så snart som 2026, og ikke en ventetid som var like lang som mellom de to første sesongene. Apple TV+