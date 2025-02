Apple TV+ nå tilgjengelig for Android

HQ

Nå er Apple TV+-appen endelig tilgjengelig for Android-enheter over hele verden, og kan lastes ned fra Google Play. Noe som har latt vente på seg lenge. I tillegg til flere populære serier som CODA, Ted Lasso og Severance, gir appen også tilgang til Major League Soccer, og abonnementer administreres enkelt via Google Play-kontoen.

Apple har redesignet appen fra grunnen av for å gi en mer intuitiv opplevelse for Android-brukere, og inkluderer forventede funksjoner som "fortsett å se" og "overvåkningsliste". Apple TV+ tilbyr også en syv dagers gratis prøveperiode for nye brukere, for de Android-brukerne som er ivrige etter å prøve den ut.

Vil du skaffe deg Apple TV+ for Android?