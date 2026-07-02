Apple TV Selskapet begynner å gi små hint om serien « Neuromancer », og det ser ut til at en trailer er på vei

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Når det gjelder cyberpunk-estetikken, finnes det kanskje ingen verk som definerer sjangeren bedre enn William Gibsons « Neuromancer »-saga. Denne trilogien av hovedbøker og tilhørende noveller la virkelig grunnlaget for det cyberpunk-temaet vi kjenner så godt i dag, og det er derfor ganske spennende at bokserien er i ferd med å bli filmatisert av Apple TV.

Prosjektet ble kunngjort for en stund siden, og innspillingen startet for nøyaktig ett år siden (2. juli 2025), og nå gjør Apple TV seg tydeligvis klar til å vise frem mer fra serien. Det er delt et kort glimt på sosiale medier som viser en CRT-TV med oppstartssekvensen til Ashpool 1, før det vises en melding som knytter seg til åpningen av boken « Neuromancer ».

«Himmelen over havnen hadde fargen på en TV innstilt på en død kanal.»

Det er alt som ble delt, men det tyder uten tvil på at mer informasjon er like rundt hjørnet, sannsynligvis med en trailer og en konkret lanseringsdato som snart vil bli presentert for fansen. Det sier seg selv: Følg med.