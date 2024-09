Apple TV+ sin neste store film vil utforske blitzkrigen i London

Apple har presentert det første glimtet av den store spillefilmen de har i vente for Apple TV+-abonnenter i november. Dette blir en dramatisk film fra andre verdenskrig som ser nærmere på blitzkrigen i London, en periode hvor aksemaktene kontinuerlig bombet den britiske hovedstaden.

Filmen har fått det passende navnet Blitz og blir regissert av Steve McQueen, med Saoirse Ronan i hovedrollen som en mor som sender sin ni år gamle sønn ut på landsbygda for å beskytte ham mot bombingene. Gutten, spilt av Elliott Heffernan, bestemmer seg imidlertid for at han vil tilbake til moren, og begir seg ut på en farlig reise gjennom en krigsherjet by.

Blitz kommer til Apple TV+ 22. november (med begrenset kinovisning fra 1. november), og du kan se filmens trailer og sammendrag nedenfor.

Sammendrag: "Sir Steve McQueens "Blitz" følger den episke reisen til George (Elliott Heffernan), en 9 år gammel gutt i London under andre verdenskrig, hvis mor Rita (Saoirse Ronan) sender ham i sikkerhet på den engelske landsbygda. George, som er trassig og fast bestemt på å vende hjem til moren og bestefaren Gerald (Paul Weller) i Øst-London, begir seg ut på et eventyr, bare for å finne seg selv i enorm fare, mens en fortvilet Rita leter etter sin savnede sønn."