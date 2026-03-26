Apple TV viser første glimt av For All Mankind-spinoff Star City med sovjetisk tema

Det er et enormt vell av innhold tilgjengelig på Apple TV i disse dager, og flere og flere prosjekter blir lagt til på ukentlig basis. Nå som For All Mankind snart er over, beveger skaperne seg bort fra USAs kappløp om å nå stjernene for i stedet å utforske hvordan Sovjet konkurrerte om denne æren, i form av spinoff-serien Star City.

Serien, som har premiere på Apple TV 29. mai, vil introdusere en ny side av historien og utforske hvordan Sovjet-Russland utformet sitt romprogram med den hensikt å slå USA til stjernene. Det blir naturligvis en svært annerledes serie, med fokus på blokkens arkitektur og barske vintersnø, og et team av forskere som står overfor presset fra en krevende regjering som ikke skyr noen midler for å slå amerikanerne.

Så langt har bare en kort teaser for Star City blitt delt, men du kan se denne nedenfor. En full trailer vil sannsynligvis dukke opp i mai eller slutten av april, etter hvert som vi nærmer oss premieren 29. mai.