Apple TV+s Neuromancer-serie er nå under innspilling

Apple Apple TV+ har en mengde flotte science fiction-serier, blant annet den overdådige Foundation, den gripende Dark Matter, den lovende For All Mankind, den komiske Murderbot, og en rekke andre. Snart utvides dette med en filmatisering av forfatteren William Gibsons Neuromancer, noe som egentlig burde være nærmere enn det er lenger unna.

Vi sier dette fordi strømmegiganten nå har avslørt at produksjonen av serien er i gang. Dette er bekreftet i en kort teaser-video som gir oss en tidlig smakebit av settet for Bar Chatsubo, et berømt sosialt knutepunkt der hackere og skurker liker å samles.

Utover dette har vi ikke noe mer fersk informasjon å gå på om dette prosjektet, men vi kan nå håpe at hvis innspillingen er i gang, er det en sjanse for at Neuromancer kommer så snart som neste år.