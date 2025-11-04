Apple utvikler en billig bærbar Mac-maskin som skal konkurrere med Chromebook, melder Bloomberg News

HQ

Apple forbereder seg på å gå inn på lavpris laptop-markedet for første gang, med planer om å lansere en budsjett-Mac i første halvdel av neste år, ifølge Bloomberg News.

Den nye enheten, som skal ha fått kodenavnet J700, er designet for å tiltrekke seg studenter, bedrifter og tilfeldige brukere som først og fremst surfer på nettet, redigerer dokumenter eller utfører lett mediearbeid. Apple håper også å vinne over potensielle iPad-kjøpere som foretrekker en tradisjonell bærbar PC.

En billigere Mac bygget med iPhone-kraft

Ifølge Bloomberg vil den nye Mac-en bli priset godt under 1000 dollar ved å bruke mindre avanserte komponenter, inkludert en iPhone-prosessor og en lower-end LCD-skjerm litt mindre enn 13,6 tommer. Det vil være første gang Apple bruker en iPhone-brikke i en Mac, selv om interne tester tyder på at den utkonkurrerer selskapets eldre M1-prosessor.

Den bærbare datamaskinen er for tiden i testing og tidlig produksjon med utenlandske leverandører, legger rapporten til. Apples billigste Mac for tiden er M4 MacBook Air, som starter på $999, eller $899 med studentrabatt.

Dette vil posisjonere teknologigiganten til å konkurrere direkte med Googles Chromebooks og Windows-PC-er på inngangsnivå, og utvide rekkevidden utover premiumsegmentet. Hva synes du om dette? Bra eller dårlig? La oss få vite det i kommentarfeltet.