Apple viser første titt på det kommende dramaet Smoke

Apple Apple har blitt ganske proaktive når det gjelder å dele informasjon om sine kommende filmer og serier på Apple TV+. Derfor er vi kjent med Murderbot og Fountain of Youth i mai, og også Stick i juni og den nylig avslørte Smoke.

HQ

Dette dramaet følger en detektiv og en brannstifteretterforsker som jobber døgnet rundt for å finne og stoppe to seriebrannstiftere. Smoke sies å være inspirert av en sann historie, og er skapt av Dennis Lehane, med planer om at serien skal debutere på strømmetjenesten 27. juni med en to-episoders premiere, alt før nye episoder kommer ukentlig frem til 8. august.

Taron Egerton og Jurnee Smollett har hovedrollene som henholdsvis brannstifteren og detektiven. Resten av rollebesetningen inkluderer Rafe Spall, Ntare Guma Mbaho Mwine, Hannah Emily Anderson, Anna Chlumsky, Adina Porter, Greg Kinnear og John Leguizamo.

Du kan se det offisielle sammendraget for Smoke nedenfor, i tillegg til noen bilder fra serien. Forvent at en trailer vil debutere rundt en måned før premieren, så sannsynligvis i mai.

"Inspirert av sanne hendelser, følger 'Smoke' en plaget detektiv og en gåtefull brannstifter når de forfølger sporene til to seriebrannstiftere."