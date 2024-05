Apple viser frem første titt på sitt Jake Gyllenhaal-ledede drama

Apple TV+ ser ut til å være i sin gyldne æra med greenlighting og utgivelse av nye show og filmer, ettersom streameren ser ut til å debutere noe nytt på nesten ukentlig basis i disse dager. I ånden av dette har Apple avslørt og vist frem det første blikket på sin kommende Jake Gyllenhaal-ledede krimdramaserie Presumed Innocent.

Som navnet tilsier, spiller Gyllenhaal hovedrollen som en mann som er mistenkt for en forbrytelse. Han spiller rollen som Chicagos visestatsadvokat Rusty Sabich, som etter å ha blitt mistenkt for en avskyelig forbrytelse kjemper for å holde sammen på livet, ekteskapet og familien sin.

Historien er basert på romanen med samme navn, og hele sammendraget kan sees her: "Den gripende serien er basert på New York Times' bestselgende roman med samme navn av Scott Turow, og tar seerne med på en reise gjennom det grusomme drapet som ryster Chicagos påtalemyndighet når sjefsadvokat Rusty Sabich (spilt av Gyllenhaal) blir mistenkt for forbrytelsen. Serien utforsker besettelse, sex, politikk og kjærlighetens makt og grenser, mens den tiltalte kjemper for å holde familien og ekteskapet sammen."

Presumed Innocent har premiere på Apple TV+ 12. juni, og du kan se traileren nedenfor.