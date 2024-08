Apple viser frem iPhone 16 om to uker

HQ

Det er nesten et år siden iPhone 15 ble lansert, og det betyr at det i vanlig, forventet rekkefølge snart kommer en ny telefon fra Apple. En invitasjon er sendt ut til presse og influencere til det neste store Apple -arrangementet kalt "It's Glowtime", som vil finne sted i Cupertino 9. september. Med andre ord om litt under to uker.

Apple forventes det at iPhone 16 vil avduke den neste serien av iPhone-modeller, som ifølge pålitelige rykter vil være utstyrt med A18-brikkesettet. Men iPhone 16 forventes også å vokse i størrelse, i det minste modellene Pro og Pro Max får også denne behandlingen, som sies å ha en 0,2 tommer større skjerm og en helt ny "capture"-knapp koblet til kameraet - for raskere bildeopptak.

Nye AirPods sies også å dukke opp under arrangementet sammen med mer AI, iOS 18 og muligens til og med en sniktitt på Watch 10 -serien sammen med Watch Ultra 3. Spennende for alle Apple -fans, og vi kommer selvfølgelig til å rapportere om nyhetene. Som vanlig vil arrangementet også bli streamet fra Apples egen nettside eller YouTube.

Hvilke av høstens Apple nyheter gleder du deg mest til, eller håper på å se?