Det virker nå ganske klart at maskinvareinnovasjonen har skiftet spor, og fokuserer langt mer på å tilby nye programvarebaserte funksjoner enn ambisiøst å prøve å finne opp hjulet på nytt år etter år. Innovasjon har på sett og vis blitt iterasjon, og enten det er Galaxy Ultra, Pixel Watch eller Nothing Phone -serien, ligner de årlige lanseringene hverandre til forveksling, mens det meste av det "nye" ligger under panseret.

Likevel hadde mange sett frem til et mye bredere redesign for å feire 10-årsjubileet til Apple Watch -serien, en serie som på mange måter har introdusert smartklokker for massene og ganske konsekvent gitt deg den beste, mest tilkoblede opplevelsen kategorien har å by på - hvis du eier en iPhone, vel og merke.

Men det var det ikke. På mange måter er Apple Watch Ultra det neste naturlige innovasjonstrinnet i en annen retning, og i stedet er Apple Watch Series 10 igjen enormt imponerende, som Series 9 før den, og Series 8 før den, og det er fysiske forskjeller å fremheve, men de er igjen ikke så store som mange kanskje hadde håpet på.

Men som sagt, det er en rekke fysiske forbedringer her som ytterligere forfiner den samme fysiske rammen som du er kjent med. Vårt testeksemplar på 46 millimeter veier 35 gram, en reduksjon på 10 % sammenlignet med Series 9 på 45 millimeter, og som du kan se der, har skjermen også blitt større. Større, tynnere og lettere på samme tid er en ganske solid oppgradering, ingen tvil om det, og det merkes.

Skjermen har også blitt forbedret og er nå 416x496, noe som faktisk også er merkbart, spesielt fordi Apple har kombinert et større chassis med en slankere ramme langs kanten som generelt bare føles mer romslig å bruke. Er det det samme som å plutselig skrive hele e-poster fra klokken? Nei, selvfølgelig ikke, men det føles mer luksuriøst, og det teller. At den nå leverer 2000 NITS, er enda bedre.

Slankere, lettere og større burde vanligvis bety at man ofrer batteritiden, men det gjør man merkelig nok ikke. Ja, Apple lover fortsatt "batteritid hele dagen", men vi har faktisk funnet ut at Watch Series 10 varer omtrent 15 % lenger enn en tilsvarende Series 9. Dette betyr at det nå er enda mer sømløst å sove med klokken på og deretter lade den om morgenen, med Sleep Tracking gjennom hele natten. I tillegg har ladehastigheten blitt forbedret, slik at klokken kan nå 80 % etter bare 15 minutter på den dedikerte laderen.

Det samme settet med sensorer jobber fortsatt hardt her, og fungerer som de skal. Puls, søvnapné, oksygennivå i blodet - det finnes et utall helsefunksjoner som synkroniseres sømløst med resten av Apple -økosystemet, og kombinert med bred varslingsstøtte og pålitelig programvare er det veldig, veldig vanskelig å finne noe konkret å klage på. Apple har også endelig tillatt avspilling av musikk og media over klokkens høyttalere og lagt til en 4-kjerners Neural Engine for stemmeisolering for å forbedre samtalekvaliteten fra klokken.

Det hele er tross alt en iterasjon - den er verken rund, kan lades via Qi eller gir deg nye fysiske knapper. Det er ikke dårlig, ikke dårlig i det hele tatt, men dette er en Apple Watch, og det betyr at du kan stole på den som få andre smartklokker på markedet, samtidig som den ikke kan unngå å føles litt for gjenkjennelig.

Vi må imidlertid anerkjenne utholdenheten og viljen til å bygge opp et omdømme og en designfilosofi litt etter litt, som forbrukerne alltid kan stole på. Hvis du elsker Apple Watch Series 6 og har vært på utkikk etter en potensiell oppgradering, vil dette føles som et kvantesprang på alle de riktige måtene, og kanskje er det slik man skal se på det.