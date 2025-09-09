Apple Watch Series 11 debuterer med livreddende blodtrykksvarsler

HQ

Små, men meningsfulle oppdateringer har lenge vært Apples mantra når det gjelder smartklokker - og 2025 er intet unntak. I stedet for en radikal overhaling fokuserer den nye Apple Watch Series 11 på å være den mest avrundede og komplette versjonen hittil, spesielt for helsebevisste og aktive brukere.

Hovedfunksjonen er blodtrykksvarsler, som kan advare brukere om potensielt høyt blodtrykk. Apple anslår at over en million mennesker kan få en tidlig advarsel i løpet av det første året, noe som potensielt kan redde liv og ytterligere sementere klokken som et seriøst helseverktøy. Series 11 kommer også med en mer ripebestandig skjerm, 5G-støtte, nye urskiver og - etter å ha vært begrenset til 18 timer i årevis - en forbedret batterilevetid på 24 timer. Dette bringer den nærmere utholdenheten til Apple Watch Ultra.

For de som sover med klokken, introduserer Apple også Sleep Scores, en funksjon som lenge har vært tilgjengelig i tredjepartsapper, men som nå er fullt integrert i Apples eget økosystem. Apple Watch Series 11 lanseres 19. september, med priser fra 399 USD.

Sammen med Series 11 avduket Apple også den nye Watch Ultra 3. Selv om den ser nesten identisk ut som sin forgjenger, er det små endringer som utgjør en forskjell. Skjermen er litt større med tynnere rammer, noe som gjør at den føles mer moderne uten å øke størrelsen på kabinettet.

Ultra 3 får også 5G-tilkobling, og den mest kjærkomne oppgraderingen kommer i form av batterilevetid. Der den forrige modellen offisielt varte i 36 timer, strekker Ultra 3 seg nå til 42 timer - over to hele dager med vanlig bruk. Dette gjør den enda mer pålitelig som smartklokke både til hverdags og på eventyr.

Apple Watch Ultra 3 kommer også i butikkene den 19. september, til en pris på 799 USD. Med disse forbedringene ser den ut til å styrke sin posisjon som Apples mest eksklusive og holdbare smartklokke hittil.

Frister noen av Apples nye smartklokker deg?