Apples 35-timers iPhone-batteri påstand teller bare i utvalgte land

HQ

Tim Cook og hans mannskap snakket lyrisk om de nyeste iPhone-modellene under tirsdagens store event. Ved siden av bedre kameraer, nye farger og alle de vanlige oppgraderingene, var batterilevetiden et viktig samtaleemne. Spesielt for Pro-modellen lovet Apple opptil 35 timer med strømmet video. Det de imidlertid ikke nevnte, er at dette tallet bare gjelder for bestemte regioner.

Den forlengede batterilevetiden er eksklusiv for USA, Canada, Mexico, Japan, Qatar og Saudi-Arabia - markeder der Apple kun selger iPhones med eSIM. Overalt ellers, inkludert Europa, må kjøpere nøye seg med 28 timer på iPhone 17 Pro og 33 timer på Pro Max. Det er likevel en betydelig forbedring i forhold til fjorårets modeller, med henholdsvis 27 prosent og 13 prosent økning.