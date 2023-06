Apples børsverdi stiger til over 3 billion dollar

HQ

De fleste vet at Apple er et av verdens største og rikeste selskaper, men det er likevel latterlig å høre akkurat hvor mye.

Variety forteller at Apple sin markedsverdi har steget til over 3 billioner dollar, noe som er mer enn GDPen i de fleste land.

Selskapet kan imidlertid bli verdt enda mer, og Wedbush Securities-analytikeren Dan Ives skriver at "Apple kan bli verdsatt til 3,5 billioner dollar, med en bull case-verdsettelse på 4 billioner dollar innen regnskapsåret 2025."

Til tross for den skuffende lanseringen av Apples Vision Pro og to påfølgende kvartaler med nedgang i omsetningen, er analytikerne overbevist om at Apples satsing på tjenester vil gjøre det mulig for teknologigiganten å opprettholde en jevn oppgang. I løpet av regnskapsåret 2024 ligger selskapet an til å tjene 100 milliarder dollar i årlige tjenesteinntekter, og Ives sier "Apple "spiller sjakk mens andre spiller dam" i det han kaller en "fantastisk utvikling".

I selskapets fremtid ser han for seg en verden der investorene har "kraftig undervurdert de enorme oppgraderingsmulighetene for den installerte basen" for iPhone 14 og en påfølgende "mini-supersyklus" for utgivelsen av iPhone 15. Dermed vil verdien bare øke enda mer.