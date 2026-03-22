Apples nye bærbare datamaskin selger som bare det

Apple ser ut til å ha funnet gull - og det kalles MacBook Neo. Akkurat som noen andre produsenter hadde spekulert i (og bekymret seg for), har Apples nye, mer budsjettvennlige modell blitt en kjempesuksess. Dette ble bekreftet av Tim Cook selv på sosiale medier, der han beskrev det som selskapets største Mac-lansering noensinne.

"Mac hadde nettopp sin beste lanseringsuke noensinne for førstegangs Mac-kunder. Vi elsker å se entusiasmen"

Dessuten er det ikke bare salgstallene som får folk til å heve øyenbrynene, men også hvem som kjøper dem. MacBook Neo ser ut til å ha lykkes med å tiltrekke seg et helt nytt publikum, og den lille, elegante bærbare datamaskinen blir for mange den første Mac-datamaskinen noensinne. En stor del av suksessen kan selvfølgelig tilskrives prisen, som er betydelig rimeligere enn mange av Apples andre, ofte ganske dyre dingser.

