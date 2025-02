Apples nye Invites-app vil gjøre det enklere å planlegge det sosiale livet ditt

HQ

Selv om det er en viss sjarm ved å få overlevert et fysisk brev eller et gratulasjonskort, er det ingen tvil om at det å invitere noen til et arrangement digitalt er svært tiltalende, og dessuten mye enklere og mer problemfritt. Den store ulempen er at det bare finnes en håndfull måter å gjøre dette på i dag, der e-post ofte er gullstandarden, men Apple ønsker å rette opp i dette.

Teknologigiganten har lansert en ny app kalt Invites, som i bunn og grunn er en måte å organisere og planlegge det sosiale livet ditt på en mer effektiv og enkel måte. Målet med appen er å gjøre det enklere å dele invitasjoner, svare på invitasjoner til arrangementer, dele album, bidra til spillelister og mye mer.

Appen Invites er for øyeblikket tilgjengelig på App Store, og det geniale med den er at den kan brukes til å invitere og samhandle med personer som ikke har en Apple Account eller til og med en Apple -enhet.

Dette er en annonse: