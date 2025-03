Apples verdensomspennende utviklerkonferanse er tilbake i juni

HQ

Hver sommer forventer vi at Apple er vertskap for et av sine Worldwide Developers Conference -show, der utviklere og ingeniører kan feire og vise frem sine innovasjoner og fremskritt ved hjelp av Apple -programvare og -teknologi. Vanligvis arrangeres det årlige WWDC-showet i begynnelsen av juni, omtrent samtidig med Summer Game Fest, og slik blir det også i 2025.

Apple har satt en dato for WWDC 2025, og denne er 9.-13. juni. Arrangementet vil igjen ha et fysisk arrangement, planlagt til Apple Park i California, men det vil ellers også være tilgjengelig i sin helhet på nettet, slik at folk fra hele verden kan få glede av det og ta del i det.

Vi har fått vite hva vi kan forvente oss i år: "Utviklere og studenter vil kunne oppdage den nyeste Apple-programvaren og -teknologien ved å følge med på Keynote. De kan også oppleve WWDC25 gjennom hele uken på Apple Developer-appen, Apple Developer-nettstedet og Apple Developer YouTube-kanalen. Årets konferanse vil inkludere videomøter og muligheter til å komme i kontakt med Apples ingeniører og designere i nettbaserte laboratorier."

