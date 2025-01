Apples Vision Pro kan allerede ha opphørt produksjonen

HQ

Da Apple avduket sine planer om å ta et stikk på det blandede virkelighetsrommet med Vision Pro, var den største bekymringen som folk flest hadde, den enorme prislappen på dingsen og hvordan dens nisjeappell sannsynligvis fungerte sammen med dette førsteklasses prispunktet for å gjøre enheten utilgjengelig for de fleste. Det ser ut til at det kan være noe sannhet i det, ettersom det nå er rapportert at Vision Pro allerede kan ha opphørt produksjonen.

Folkene på MacRumours har kommentert sin tidligere rapport som uttalte at Apple avviklet produksjonen av enheten i siste halvdel av 2024. Det ble nevnt at på grunn av den lave etterspørselen, Apple nådde et punkt der det kan ha tilstrekkelig lager til å se Vision Pro gjennom resten av levetiden, og at produksjonen allerede kan ha stoppet helt før nyttårsskiftet.

Det ser ut til å være noe i dette også, ettersom noen av fabrikkene som Apple samarbeider med, hadde stoppet produksjonen av Vision Pro -komponenter så langt tilbake som i mai 2024, etter dårlige og svake salgsprognoser for headsettet i vår. Nå, ved inngangen til et nytt kalenderår, er Vision Pro fortsatt et veldig dyrt produkt, med en startpris på £3,499, noe som betyr at det er vanskelig å anta at mange har fløyet ut av hyllene siden Apple innsidere uttalte at produksjonen kunne møte sin konklusjon.

Hva dette betyr for fremtiden til Vision Pro er uklart, for selv om administrerende direktør Tim Cook ofte har sagt at enheten er en banebrytende teknologi, kan man lure på hvordan Apple kan få fansen interessert i en enhet som er så spesialisert og understøttet som denne, og i en tid der virtuell virkelighet har flatet ut, og i noen tilfeller, som PlayStation VR2, til og med har slitt.