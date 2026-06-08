Apples WWDC 2026 kommer, hva kan du forvente?

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Apples WWDC (Worldwide Developers Conference) finner sted fra mandag 8. juni til fredag 12. juni. Men det interessante er keynoten, og vi forventer store programvarerelaterte kunngjøringer.

WWDC 2026-keynoten finner sted kl. 18.00 BST (19.00 CET) mandag 8. juni. Den holdes i Apple Park i Cupertino, California, og du kan se den på Youtube.

Hva kan vi forvente oss? Ifølge Tech Radar er det sannsynlig at iOS 27 vil være hovedfokuset på WWDC 2026, og at Apples neste store programvareoppgradering vil inkludere en overhaling av Siri. Spesielt forventes det at Apple vil gjøre stemmeassistenten mer til en ekte AI-chatbot, og legge til muligheten til å bruke naturlig språk for å lage snarveier i Snarveier-appen, samt et nytt "Create a Pass"-alternativ for Apple Wallet.

Vi kan få justeringer av utseendet til Apples Liquid Glass-grensesnitt, designendringer for kamera- og værappene, forbedringer av autokorrektur, "og mer".

Apple vil sannsynligvis også vise frem iPadOS 27, som sannsynligvis vil inneholde lignende funksjoner som det nye iOS. Deretter får vi kanskje se macOS 27, som kan få en Liquid Glass-overhaling. Og til slutt watchOS 27, som ryktes å få noen nye urskiver.

Apple kan vise frem ny maskinvare, men fokuset ligger vanligvis på programvaren.