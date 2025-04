April-oppdateringen for Xbox gir mange nye funksjoner

HQ

Microsoft har i dag kunngjort at de har sluppet April Update til Xbox Series S/X, som byr på noen interessante nye funksjoner. Dette inkluderer blant annet den etterlengtede muligheten til å både kjøpe spill, administrere abonnementer og gjøre krav på Game Pass-fordeler via Xbox-appen.

På den måten kan du forhåndsbestille en kommende tittel som Doom: The Dark Ages og angi at den automatisk skal lastes ned til din valgte konsoll når den slippes, eller enklere gjøre krav på alle fordelene som presenteres for Game Pass-brukere minst to ganger i måneden.

En annen ny funksjon er at du nå kan strømme et utvalg av spillene du eier til konsollen din. Tidligere var muligheten til å strømme egne spill tilgjengelig, men bare via for eksempel Samsung Smart TV eller Amazon Fire TV. Nå kan du velge et spill du eier, men ikke har installert, og begynne å spille med en gang uten å måtte laste det ned. Ikke alle spill støttes, men godt over 100 og flere blir lagt til hele tiden, og du kan sjekke ut de som fungerer her.

Hvis du vil strømme spill du har installert, har du flere alternativer. Remote Play fungerer med alle dine installerte titler, og hvis du vil bruke funksjonen, trenger du bare en nettleser og besøke xbox.com/remoteplay. Xbox- og Xbox 360-spill støttes nå også.

I tillegg til dette har et nytt verktøy for å hjelpe deg med å rydde SSD-en din blitt implementert. Det vil vise deg DLC du ikke bruker, ting som ikke lenger fungerer (som gamle betaer) og mer, slik at du enkelt kan frigjøre mer lagringsplass.

Til slutt har det blitt lagt til bedre Game Hubs med "relevant informasjon om det valgte spillet, for eksempel spillerstatistikk, prestasjoner, venner som spiller spillet for øyeblikket, nylige fangster, tilgjengelige tilleggsprogrammer, hendelser og mer". Rett og slett en mer praktisk måte å få fullstendig informasjon om spillene dine på.

Les mer om april-oppdateringen på Xbox Wire.