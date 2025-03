Aprilia bekrefter at Jorge Martín også går glipp av Argentinas GP og gir en oppdatering på hvordan han er frisk

HQ

Den nye MotoGP-sesongen fortsetter denne helgen uten fjorårets mester. Jorge Martín krasjet to ganger under trening i februar: akkurat da han var i ferd med å komme seg etter den første krasjet han igjen, og gikk glipp av (minst) to Grand Prix. Denne helgen vil han ikke være i Argentina. Han blir erstattet av reservefører Lorenzo Savadori for Aprilia, som sa seg "veldig glad for å endelig komme tilbake til Argentina, for jeg liker virkelig denne banen, og jeg var veldig skuffet over at jeg ikke kom dit i fjor" (via Motorsport).

Aprilia teamsjef Massimo Rivola bekreftet at "alt gikk riktig, og nå er det bare å vente på utvinningen", selv om bruddet var ille. "Normale mennesker ville tatt mye tid, men superhelter er som ryttere, og Jorge vil kutte mye tid".

Martín selv ga en oppdatering på sin rekonvalesens på Aprilias Instagram-story, og sa at "Jeg jobber hardt, det har vært en vanskelig tid, men jeg prøver å være tilbake så snart som mulig. Vi vet ikke nøyaktig når jeg kommer tilbake, men jeg vil prøve å gjøre det snart. Jeg håper å se dere alle veldig snart".

Neste Grand Prix blir i USA, i Austin, 30. mars. Hvis Martín ikke er klar til da, er sjansene hans for å gjenta fjorårets seier etter å ha gått glipp av tre muligheter til å score, samtidig som han tilpasser seg et nytt lag, svært små ... noe som gir mer rom til landsmannen Marc Márquez.