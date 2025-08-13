Aqua Jet gjør et sprut i Arcade Archives 2

HQ

Hamster Corporation fortsetter å børste støv av gamle klassikere fra Namcos arkiver, og nå er det Aqua Jets tur. Dette er et skikkelig gufs fra fortiden som av ulike grunner aldri kom til konsoller, men forble innelåst i arkadehallene. Den kommende lanseringen vil være en del av Arcade Archives 2, som allerede har gitt oss utmerkede porter av Ridge Racer og Air Combat 22.

Akkurat som de to foregående titlene kjørte Aqua Jet på Namcos System 22-maskinvare, som gjorde seg bemerket på slutten av 90-tallet takket være sine teksturtilpassede polygoner og stabile bildefrekvens. Det originale Aqua Jet-arkadekabinettet bød også på en unik opplevelse - spillerne sto på en jetski som de kunne vippe fra side til side, mens kjølig luft blåste i ansiktet for å simulere fart.

Så det er på høy tid å gi dette spillet litt tid i rampelyset, selv om det kommer uten den "viftedrevne fartsøkningen". Det er en ekte perle fra en svunnen tid, og noe alle fans av lettbeint, enkel arkaderacing bør sjekke ut.

