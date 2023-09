Aquaman and the Lost Kingdom får trailer på torsdag

Hvis du glemte at Warner Bros. og DC hadde tenkt å avslutte 2023 med en helt ny Aquaman-film er du ikke alene. Underholdningsgigantene har vært elendige til å markedsføre DC-filmene sine i det siste, med unntak av The Flash, men nå har vi endelig fått en teasertrailer for Aquaman and the Lost Kingdom som både lover at filmen kommer ut 20. desember og at en full trailer vil debutere på torsdag.

I den korte teasertraileren får vi se Jason Momoa tilbake i rollen som Arthur Curry/Aquaman i møte med den tilbakevendende trusselen fra Black Manta, som er ute etter å rive Aquamans liv i stykker som hevn for farens død.

Ettersom det har vært mye snakk om hvor stor rolle Amber Heard kommer til å ha i filmen siden den svært offentlige Depp vs. Heard-rettssaken, ser det ikke ut til at denne traileren viser Heards Mera på en meningsfull måte en eneste gang, selv om skuespilleren fortsatt krediteres i beskrivelsen. Se teaseren nedenfor.