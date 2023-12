Aquaman and the Lost Kingdom flopper på kino

HQ

Synger superheltsjangeren på siste verset? Det er lett å tro det, skal man dømme etter de utallige økonomiske floppene det siste året. The Marvels var en fiasko uten sidestykke for Disney, og mye tyder på at oppfølgeren til Aquaman er på vei mot en lignende skjebne.

Det så ikke bra ut fra første dag, men nå har vi tallene for åpningshelgen, og den har vært alt annet enn vellykket, med billettinntekter på under 40 millioner dollar i USA og 118 millioner dollar på verdensbasis, med andre ord en enda svakere start enn The Marvels. Kritikernes kritikk av spesialeffektkalkunen hjelper heller ikke, og i skrivende stund ligger Aquaman and the Lost Kingdom på 36 prosent på tomatmåleren.

Om juleferien blir et trekkplaster for Aquaman og hans undervannseskapader gjenstår å se.

Har du planer om å se Aquaman and the Lost Kingdom?

