Aquaman and the Lost Kingdom kommer til HBO Max neste uke

André var en del av det store flertallet da han delte sine ekstremt negative tanker om Aquaman and the Lost Kingdom i desember, så det overrasket ingen å høre at filmen floppet på kino. Dette fører ofte til en tidlig strømmepremiere, og Jason Momoas siste opptreden som Arthur Curry er et eksempel på det.

Warner Bros. har sendt ut en pressemelding om at Aquaman and the Lost Kingdom blir tilgjengelig på HBO Max den 27. februar. Det er neste tirsdag, så det blir interessant å se om filmen kan slå noen form for rekord med premiere på en vanlig ukedag.

Kommer du til å strømme Aquaman and the Lost Kingdom?