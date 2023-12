Aquaman and the Lost Kingdom topper billettsalget i USA med en åpning på 14 millioner dollar.

HQ

I den siste helgen før jul ligger Aquaman and the Lost Kingdom an til å toppe kinotoppen i USA, med en forventet inntjening på 40 millioner dollar.

Den James Wan-regisserte filmen spilte inn 14 millioner dollar på åpningsdagen, inkludert 4,5 millioner dollar på forhåndsvisningene torsdag kveld. Selv om filmen klarte å klatre til topps, ligger den likevel under åpningsdagen til Marvels siste flopp, The Marvels, som spilte inn 21,5 millioner dollar. Ettersom filmen har et tilsvarende stort budsjett på 205 millioner dollar, er dette trolig et problem for DC.

Universal-kollegaen Wonka ligger an til å bli nummer to denne helgen, med 7 millioner dollar på fredag og en total inntjening på 22 millioner dollar. Fredagens inntjening representerer en nedgang på 51 % sammenlignet med åpningen uken før.

Tredjeplassen går trolig til nykommeren Migration, som følger en stokkandfamilie som drar på sitt livs ferie og forsøker å migrere fra New England via New York City til Jamaica. Filmen forventes å spille inn 18 millioner dollar, noe som er mer enn de 10-12 millioner dollarene som opprinnelig var spådd.

Takk, Deadline.