Aquaman and the Lost Kingdom-traileren går fra søt til brutal

HQ

For noen dager siden ga Paramount oss en såkalt teaser-trailer som avslørte at vi ville få fullversjonen for Aquaman and the Lost Kingdom på torsdag. De holdt ord.

Den første offisielle traileren til Aquaman and the Lost Kingdom får det til å virke som om Jason Momoas Arthur Curry må veksle mellom å være far til den søte babyen sin og å kjempe mot en langt mektigere Black Manta. Ikke akkurat lett når han også gjenforenes med Orm. Til slutt er det kanskje ganske talende at vi bare ser et lite glimt av Amber Heard.

Aquaman and the Lost Kingdom Men filmen skal fortsatt ha premiere 20. desember, så kommer du til å bruke deler av julen til å se den?