Aquaman slår seg sammen med Jeff the Land Shark i den nyeste Marvel Infinity-tegneserien

Til tross for at de er harde konkurrenter på alle områder av underholdningsbransjen, er Marvel og DC ikke redde for å slå seg sammen og forene sine enorme porteføljer av figurer. Et av de siste samarbeidene omfatter derfor mindre one-shot-historier, blant annet tidligere Thor og Shazam!, og nå tar det neste alternativet oss dypt under havets bølger.

Crossoveren dere alle har ventet på har endelig skjedd, da Jeff the Land Shark og Aquaman kommer sammen for et eventyr som ser de to håndtere Ken the Kaiju, som har terrorisert Coney Island. Det fullstendige sammendraget forklarer følgende.

"I it's Jeff/Aquaman er det ingen dag på stranden når Kaiju Ken terroriserer Coney Island! Det kreves en vannallianse du bare har våget å drømme om for å snu tidevannet, når alles favorittlandhai, Jeff, og den legendariske Aquaman slår seg sammen for å redde dagen!"

Denne crossover-tegneserien er nå tilgjengelig på Marvel Unlimited, men hvis du foretrekker å kjøpe et fysisk eksemplar, kan du kjøpe den i tegneseriebutikker fra 22. april. Når det gjelder skaperne bak prosjektet, er Jeff the Land Shark-skaperen Kelly Thompson forfatter, mens Andres Genolet er tegner og forsideartist. Når det gjelder omslaget, kan du se dette nedenfor.

Dette er en annonse: