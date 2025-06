Ara: History Untold får både en ny oppdatering og utvidelse

HQ

I fjor høst kom strategispillet Ara: History Untold, en Civilization-konkurrent som ble sluppet bare et halvt år før Civilization VII, og som nok gikk litt tapt i hypen. Men der del syv dessverre ikke leverte som forventet, var Ara et veldig fint spill som ble belønnet med en høyere poengsum.

Og nå har det faktisk blitt enda bedre. Via Xbox Wire kunngjøres det at Ara: History Untold har blitt utvidet med både en gratis oppdatering og utvidelsen Untold Scenarios. Førstnevnte inkluderer flere nye funksjoner som en bedre kartgenerator, bedre strategisk oversikt, smartere AI og mindre behov for mikromanagement. I tillegg har grafikken blitt revidert.

Den nye utvidelsen Untold Scenarios inneholder flere nye scenarier, blant annet Bronze Age Collapse, Europe at the Crossroads, American Expansion og Clash of Continents. Du kan lese mer om hva den inneholder her.