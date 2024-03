Ara: History Untold for Xbox vil ikke bli omtalt før det er lansert på PC

HQ

Et av de mer interessante kommende strategispillene i år er Oxide Games' Ara: History Untold. Vi vet allerede at det kommer til PC og Xbox Series S/X i høst, og at det er en Game Pass-tittel fra dag én. Men i det siste har teamet hovedsakelig snakket om PC-versjonen, og det er det en god grunn til.

Ara: History Untold vil være et eksklusivt PC-spill når det slippes, og utviklerne vil ikke snakke om Xbox-utgaven før spillet er lansert. Dette bekreftes i et Steam-innlegg som lyder :

"Oxide Games er laserfokusert på å levere en førsteklasses PC-opplevelse, med Ara planlagt for Windows, Steam og PC Gamepass senere i år. Planer for Xbox-konsoller vil bli avslørt etter lanseringen!"

Årsaken til dette burde være åpenbar, men utviklerne forklarer i en medfølgende video at "historien til spillerbasen og sjangeren" ligger til grunn for denne avgjørelsen.