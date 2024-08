Ara: History Untold Forhåndsvisning: Et spennende tilskudd til 4X-strategisjangeren

HQ

HQ

Under Gamescom 2024 fikk vi muligheten til å snakke med utviklerne og spille Ara: History Untold, det nye 4X-strategispillet som er utviklet av Oxide Games og utgitt av Xbox Game Studios. Nå skal vi snakke om spillets mekanikk, nyvinninger og utfordringer - og om hvordan det kan påvirke den historiske strategisjangeren.

Under spilløkten hadde vi muligheten til å velge mellom ulike ledere (selv om ikke alle var tilgjengelige ennå). Vi valgte Tokugawa Ieyasu, grunnleggeren og den første shōgunen av Tokugawa-shogunatet. Vi hadde bare en time på oss til å spille, og vi baserte strategien vår på dette resonnementet: Det er lettere å ødelegge enn å bygge. Så vi bevæpnet oss til tennene og marsjerte ut i kamp.

Det første som slår deg når du starter spillet, er de fantastiske omgivelsene, med visuelt imponerende biomer som spenner fra tropiske regnskoger til tørre ørkener. Hvert område på kartet er designet for å gi en rik og variert opplevelse. Spillets innbyggere reagerer dynamisk på tilstander som helse, krig og velstand, noe som bidrar til å gjøre spillopplevelsen enda bedre. Denne detaljrikdommen bidrar til en dyp innlevelse i Ara-verdenen.

Ressursforvaltningen i Ara er kompleks og detaljert. Håndverkssystemet gjør det mulig for spillerne å forvandle materialer til nyttige varer. Dette aspektet krever nøye planlegging og en grundig forståelse av mekanikken for å optimalisere produksjon og ekspansjon. Selv om denne kompleksiteten kan være utfordrende, gir den også en betydelig grad av fordypning og kontroll over utviklingen av sivilisasjonen din.

Et av de mest innovative elementene i spillet er det simultane tur-systemet. I motsetning til tradisjonelle turbaserte strategispill lar denne tilnærmingen alle spillerne ta beslutninger og utføre handlinger samtidig. Denne mekanismen øker ikke bare tempoet i spillet, men legger også til et ekstra lag med strategi, ettersom spillerne må forutse motstandernes trekk og justere planene sine deretter.

Spillet introduserer et prestisjesystem som måler suksess gjennom kulturelle, teknologiske og diplomatiske prestasjoner, i stedet for å fokusere utelukkende på militær dominans. Dette systemet oppmuntrer til større strategisk fleksibilitet, slik at spillerne kan skreddersy strategiene sine basert på egne mål og personlige preferanser. Prestisje blir et omfattende mål på suksess, noe som gir flere veier til seier og beriker helhetsopplevelsen.

En annen bemerkelsesverdig funksjon (selv om vi ikke fikk sjansen til å teste den) er flerspillermodusen. Med sin kombinasjon av samtidige runder og skystøtte lover spillet en dynamisk og smidig flerspilleropplevelse. Muligheten til å spille asynkront og skyintegrasjonen gir fleksibilitet og tilpassede alternativer, noe som gir en konkurransedyktig og samarbeidsvillig opplevelse som kan tilpasses ulike spillestiler.

En interessant detalj var samspillet med kartets dyreliv. Ville dyr, som bjørner og krokodiller, beriker ikke bare det visuelle miljøet, men utgjør også en reell utfordring. I stedet for bare å møte menneskelige fiender må spillerne håndtere disse naturlige truslene, noe som gir et ekstra lag med kompleksitet og strategi. Denne funksjonen viser hvordan Ara kombinerer miljørealisme med spillopplevelse, noe som gir en mer dynamisk og utfordrende opplevelse.

Spillet har likhetstrekk med klassiske spill som Civilization V, ettersom begge lar spillerne styre sivilisasjoner gjennom ulike historiske epoker. Ara introduserer imidlertid viktige nyvinninger, som det simultane tur-systemet og fokuset på prestisje, som skiller det fra sine forgjengere. Muligheten til å utforske kartet mer fritt og samhandle med et mangfoldig dyreliv gir også et nytt nivå av fordypning og utfordring.

Et spørsmål som dukket opp mens jeg spilte, er hvordan Ara vil bli tilpasset Xbox. Spillets detaljerte og mangefasetterte natur gir grunn til bekymring for hvordan den komplekse mekanikken skal håndteres med en konsollkontroller. Brukergrensesnittet og kontrollene må optimaliseres for å sikre en smidig og tilgjengelig opplevelse uten at det går på bekostning av spillets dybde. Dette kan innebære kontekstuelle menyer, forenklede snarveier og mer intuitiv navigering.

Spillet vil lanseres med støtte for et imponerende utvalg av språk, slik at spillere over hele verden kan nyte opplevelsen på sitt eget morsmål. Vi fikk faktisk sjansen til å snakke med utviklerne om dette, og de informerte oss om at Ara vil være den tittelen med støtte for flest språk de noensinne har laget, noe som gjenspeiler en bemerkelsesverdig forpliktelse til global tilgjengelighet. Lokaliseringsarbeidet omfatter ikke bare tekstoversettelser, men også omhyggelig oppmerksomhet på kulturelle og språklige nyanser, noe som sikrer at spillets fortelling og beslutninger gir autentisk gjenklang hos alle spillere, uavhengig av hvor de befinner seg.

Ara: History Untold fremstår dermed som et spennende tilskudd til 4X-strategisjangeren, som blander fantastisk grafikk med nyskapende mekanikk og en fleksibel fortelling. Spillet lanseres 24. september, og det ser ut til å bli et fremragende valg for strategientusiaster og en tittel som kan redefinere historisk strategi i videospill.

Forresten, jeg glemte nesten å nevne hvordan spillet vårt endte: En del av hæren vår ble utslettet av en landsby vi prøvde å erobre, og resten ble spist av en bjørn. Moralen i historien: "Lev ved sverdet, dø ved sverdet". Så neste gang prøver vi lykken med hagle.