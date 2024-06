Ara: History Untold har premiere i september

HQ

Mange stusset over at det turbaserte strategispillet Ara: History Untold manglet på Xbox Games Showcase forrige søndag etter å ha blitt vist flere ganger tidligere, noe Microsoft nå tar igjen med et såkalt Deep Dive. På en snau time forteller den oss egentlig alt vi bør vite om tittelen, og viser også mye fra det nylig annonserte Age of Mythology: Retold.

Dette inkluderer blant annet premieredatoen, som for Ara: History Untold avsløres å være 24. september for PC (også inkludert med Game Pass). Tanken er at det også skal lanseres en konsollversjon, men ingenting er bekreftet om denne utgaven ennå.

I Ara: History Untold skal vi styre en sivilisasjon gjennom verdenshistorien i rollen som en fremtredende leder - der vi også kan skape vår egen. Hvis du synes konseptet høres ut som Civilization, har flere ansatte hos utvikleren Oxide Games faktisk jobbet for Firaxis tidligere, så du tar absolutt ikke feil.

Sjekk ut videoen nedenfor og les mer om det på Xbox Wire.