Arabiske stater samler seg bak Egypts gjenoppbyggingsplan for Gaza

Arabiske ledere har omfavnet Egypts ambisiøse plan for Gaza til 53 milliarder dollar, som tilbyr et alternativ til USAs kontroversielle visjon om en Gaza-riviera. Det egyptiske forslaget tar sikte på å gjenoppbygge Gaza uten å fordrive de palestinske innbyggerne, med fokus på deres langsiktige stabilitet og fremtidige selvstyre (via Reuters).

Planen tar sikte på en internasjonal koalisjon, der de arabiske Gulfstatene skal spille en sentral rolle i den økonomiske støtten, samtidig som uavhengige palestinske teknokrater skal involveres i forvaltningen av området. Mens spenningen rundt Hamas' skjebne fortsatt er høy, er Egypts press for en fredelig løsning et skritt bort fra de mer splittende strategiene som Trump har foreslått.

De store spørsmålene om Gazas lederskap og omfanget av gjenoppbyggingsfinansieringen er fortsatt ubesvarte, men denne nye visjonen har utvilsomt vekket håp hos mange i regionen. Foreløpig gjenstår det å se om den arabiske koalisjonen kan samle seg bak denne visjonen, og hvordan situasjonen vil utvikle seg.