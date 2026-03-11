Aramco advarer mot "katastrofale" forstyrrelser i oljemarkedet hvis Hormuz forblir stengt

HQ

Saudi-Arabias statlige oljeselskap Aramco har advart om alvorlige konsekvenser for verdens oljemarkeder dersom Hormuz-stredet forblir stengt midt i den pågående konflikten mellom USA og Israel og Iran. Selv om selskapet kan omdirigere rundt 70 % av råoljeeksporten gjennom den øst-vestgående rørledningen til Rødehavet og tappe lagrede reserver, sier administrerende direktør Amin Nasser (via The Guardian) at avbruddet er "den desidert største krisen regionens olje- og gassindustri har stått overfor."

Oljetransportene gjennom den smale vannveien har i stor grad vært blokkert siden USA slo til mot Iran for 11 dager siden, noe som har fjernet rundt 20 millioner fat fra verdensmarkedet hver dag. Prisene steg en kort stund til 119 dollar fatet, før de falt til 85 dollar da investorene reagerte på uttalelser fra Donald Trump som antydet at konflikten snart kunne ta slutt. Aramco øker forsendelsene gjennom rørledningen til Rødehavet for å møte kundenes etterspørsel, men advarte samtidig om at lagringsreservene bare er en midlertidig løsning.

Det internasjonale energibyrået og G7-lederne overvåker situasjonen, og det pågår diskusjoner om mulige frigjøringer fra beredskapslagrene for å stabilisere markedet. Nasser understreket at konsekvensene for verdensøkonomien vil bli "drastiske" hvis forstyrrelsene fortsetter.