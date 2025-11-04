Arbeider dør etter å ha blitt fanget under et sammenrast middelaldertårn nær Colosseum i Roma

HQ

En rumensk bygningsarbeider som i 11 timer var fanget under ruinene av Torre dei Conti, et middelaldertårn i sentrum av Roma, har omkommet, opplyste myndighetene tirsdag.

Deler av det 29 meter høye tårnet, som ligger bare noen skritt fra Colosseum, kollapset mandag morgen, og 90 minutter senere, mens brannmannskaper allerede var på stedet, kollapset deler av tårnet på nytt, viser videoer på sosiale medier.

Nødetatene klarte å trekke arbeideren ut sent mandag, men han fikk hjertestans og ble erklært død tidlig tirsdag, ifølge sykehuset. Offeret ble identifisert som Octav Stroici, bekreftet det rumenske utenriksdepartementet i en uttalelse på X, der de uttrykte sin medfølelse med familien.

En annen rumensk arbeider ble reddet ut kort tid etter den første kollapsen og er fortsatt innlagt på sykehus med alvorlige hodeskader, mens to andre fikk mindre skader. Ingen brannmenn ble skadet.

Historisk tårn under restaurering

Torre dei Conti, som ble bygget tidlig på 1200-tallet av pave Innocens III for familien hans, var en gang en av Romas høyeste bygninger (opprinnelig dobbelt så høyt som det er i dag), før jordskjelv på 1300- og 1600-tallet tvang frem delvis riving.

Tårnet, som hadde vært stengt siden 2006, var i ferd med å bli renovert som en del av et fireårig EU-finansiert prosjekt for å gjøre det om til museum og konferansesenter. Området, som ligger langs Via dei Fori Imperiali, er fortsatt avsperret.

Italias statsminister Giorgia Meloni uttrykte sin medfølelse, mens myndighetene bekreftet at strukturelle vurderinger er i gang for å fastslå stabiliteten til det gjenværende tårnet.