Endelig bryter arbeiderne gjennom tunnelen under Alpene som forbinder Italia og Østerrike "Det er en historisk dag. For Italia, for Østerrike og for hele Europa."

Etter flere års arbeid har ingeniørene brutt gjennom den siste steinbarrieren i en stor tunnel som skal forbinde Italia og Østerrike, en milepæl i Europas forsøk på å flytte godstransport fra vei til jernbane. Tunnelen, som skal bli en høyhastighetsbane, vil redusere reisetiden over alpepasset betydelig og bidra til renere og mer effektiv transport. Myndighetene beskriver gjennombruddet som historisk for begge nasjoner og for europeisk infrastruktur. Tunnelen forventes å endre handelsmønstrene og samtidig lette trafikken i en av kontinentets mest trafikkerte fjellkorridorer. Dette er en veitunnel (Tunnel på Sustenpass, gjennom de sveitsiske Alpene) // Shutterstock