Arbeidet med din neste Netflix-nyårsdagsbesettelse har begynt

De siste årene har vi kunnet starte opp Netflix på nyttårsdag for å se en ny serie som er en filmatisering av en av forfatter Harlan Cobens mange romaner. I 2025 var dette Missing You, som selv om det var et av de største prosjektene på strømmetjenesten i januar, ikke har vært på langt nær like vellykket som Fool Me Once i 2024, som for øyeblikket er strømmetjenestens åttende største engelskspråklige serie gjennom tidene.

HQ

For 2026 vet vi allerede hva vi har i vente, ettersom Netflix har avslørt at produksjonen har begynt på en adaptasjon av Run Away. Serien vil ha James Nesbitt, Ruth Jones, Minnie Driver og Alfred Enoch som en del av rollebesetningen, og selv om Netflix ikke spesifikt har oppgitt når vi kan forvente at denne serien skal lande, bekrefter nyere minne ganske mye 1. januar 2026.

Når det gjelder hva Run Away handler om, har Coben gitt en beskrivelse via Netflix Tudum: "Run Away handler om familie - om hva vi vil gjøre for å holde familien intakt, hvilke hemmeligheter vi har innad i familien, og hvilke hemmeligheter vi har som familie. Hver gang du går forbi huset, er det et helt univers som foregår bak den døren, og ingen av oss har en anelse om hva det er."

Kommer du til å se Run Away neste år?