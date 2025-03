Arbeidet med manuset til Top Gun 3 pågår fortsatt

HQ

Etter at Top Gun: Maverick kom på kino for et par år siden og solgte så mange billetter at den raskt ble en av tidenes største filmer, tok det ikke lang tid før mange lurte på om vi måtte vente i rundt 40 år på en tredje del, eller om Paramount ville fremskynde produksjonen av en tredje del i serien. I den forbindelse har vi i årenes løp hørt mange rapporter om at arbeidet med en oppfølgerfilm stadig er i gang, men det er fortsatt ingenting av substans, så hva er det egentlig som foregår bak kulissene?

I en samtale med Us Weekly har Top Gun: Maverick's Jay Ellis, kjent for rollen som Payback i filmen, har sagt at utviklingen av manuset fortsatt er i gang, hovedsakelig fordi filmskaperne vil være sikre på at de gjør det riktig.

Ellis uttalte: "Så her er hva historien kommer til å bli. Det kommer til å bli hevn. Nei, nei [jeg tuller]. For å være helt ærlig, så jobber de fortsatt med manuset. De jobber fortsatt med historien. De ønsker å få det riktig."

Forhåpentligvis kan de få manuset riktig før heller enn senere, for det hadde vært flott å få en ny Top Gun -film før tiåret er omme...