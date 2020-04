Arbeidet på sesong tre av The Mandalorian er allerede i full gang

Den første sesongen av The Mandalorien ble en stor hit, og takket være Baby Yoda dominerte serien memes i sosiale medier i flere måneder. Vi visste allerede at innspillingene for sesong to ble ferdig forrige måned, og at vi kan forvente en premiere til høsten. Det viser seg at Disney er meget fornøyde med hva de har på gang.

Variety rapporterer nemlig at arbeidet på en tredje sesong allerede er i full gang, og en kilde sier:

"We've just started pre-production and are looking into further adventures for the Mandalorian in Season 3."

Hittil vet vi ikke mye om sesong to av The Mandalorian (også kjent som 'The Adventures of Baby Yoda') annet enn at Rosario Dwason spiller Anakin Skywalkers padawan Ahsoka Tano. Hun har blitt en meget populær karakter, som hittil bare har vært med i tegneserier, bøker og de animerte TV-seriene Clone Wars og Rebels. I The Mandalorian får vi dermed for første gang se Ahsoka spilt av et menneske.

Disney+ har enda mer Star Wars i vente. Blant annet kan vi se frem mot en miniserie om Obi-Wan Kenobi (med Ewan McGregor i hovedrollen) samt en serie om antihelten Cassian Andor fra Rogue One. Kort sagt, regn med at kraften kommer til å være sterk med Star Wars-fansen de kommende årene.