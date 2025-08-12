Arbeidsledige voksne i Kina betaler for å bli med på fiktive kontorer

HQ

Tenk å betale for å gå på jobb. Det er en realitet for stadig flere unge i Kina, som heller vil gå på et fiktivt kontor enn å tilbringe hele dagen hjemme mens de er arbeidsledige.

Shui Zhao mistet matforretningen sin i april 2024. Siden da har han begynt å betale 30 yuan (ca. 3 pund) for å gå inn på et liksomkontor. Her har han kolleger, en arbeidsplass med datamaskin og Wi-Fi, og han blir oppfordret til å søke ekte jobber eller starte sin egen virksomhet.

"Det er som om vi jobber sammen som en gruppe", sier Zhao til BBC. Noen andre selskaper som driver lignende virksomhet, inkluderer også snacks, lunsj og drikke som en del av den daglige avgiften for å bruke "kontorplassen".

Arbeidsledigheten blant unge i Kina ligger på 14 prosent, men det er tydelig at de unge ønsker å jobbe, noe som kommer til uttrykk gjennom disse "late som om"-ordningene. For noen unge nyutdannede kan situasjonen virke enda mer presset, for hvis de ikke kan dokumentere at de har jobb innen ett år etter at de har gått ut av universitetet, risikerer de å ikke få vitnemålet sitt. Lånekontorene kan være en måte å omgå dette på, og de kan bidra til å bekjempe en følelse av maktesløshet som mange unge kinesere føler når de først tar steget ut i arbeidslivet.