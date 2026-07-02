Arbeidstakere i Tyskland kan ikke lenger melde seg syke via telefon

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Tyskland strammer nå inn reglene for sykefravær. Som en del av et bredere reformpakke kunngjorde kansler Friedrich Merz at arbeidstakere ikke lenger vil kunne ringe inn for å melde seg syke. I stedet vil de være pålagt å fremlegge legeattest fra og med den første sykedagen.

Merz begrunner endringen med at sykefraværet i landet har nådd nivåer som påvirker landets produktivitet og konkurranseevne negativt.

Det er ikke overraskende at beslutningen har blitt møtt med betydelig kritikk. Blant annet advarer leger om at kravet om legesertifikat ved personlig oppmøte vil føre til økt belastning på helsevesenet og flere pasienter i venterommene. Det hevdes også at personer med smittsomme sykdommer kan føle seg tvunget til å forlate hjemmet for å skaffe seg et sertifikat. Reformen har også utløst en livlig debatt på sosiale medier.