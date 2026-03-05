Arbeloa ber om tålmodighet med Huijsen og Mastantuono: "Jeg husker Vinícius da han kom ..."

HQ

Real Madrid står overfor en ny utfordring i morgen: et besøk til Balaídos for å møte Celta de Vigo, vel vitende om at bare en seier vil holde liv i håpet om å kjempe om LaLiga, etter to strake tap som etterlater dem fire poeng bak Barcelona. Midt i all negativiteten rundt laget, som ble forverret av klubbens dårlige håndtering av Kylian Mbappés kneskade og Rodrygos sjokkerende skade som vil holde ham borte fra fotballbanene frem til 2027, ønsket Álvaro Arbeloa å sende et budskap om håp til de slitne supporterne, spesielt med tanke på to spillere: Franco Mastantuono og Dean Huijsen.

Begge spillerne kom til Real Madrid i fjor sommer, med store forhåpninger til dem, men har ikke klart å leve opp til forventningene. Mastantuono ble til og med utvist i to kamper for å ha fornærmet dommeren i kampen forrige mandag, og Huijsen (samt Álvaro Carreras) går også glipp av fredagens kamp på grunn av en bunke med gule kort.

"Juvenil A-laget er fullt av spillere på samme alder som Mastantuono (18), og Huijsen kunne spilt for Castilla, med tanke på alderen hans (20)", sier Real Madrid-sjefen. "Jeg husker hva som ble sagt om Vinicius da han kom, og se på ham nå med to Champions League-titler og som en av de beste spillerne i verden."

"Vi må være veldig tålmodige. Å spille for Real Madrid er å spille for den mest krevende klubben i verden, det er ikke som noen annen. De har min fulle tillit og er utrolig talentfulle. Jeg vil gjerne at fansen skal forstå hva hver enkelt spiller er i stand til, ta vare på dem, oppmuntre dem, og fremfor alt kreve hardt arbeid og innsats fra dem. Oppmuntre dem til å gjøre feil, for det kommer de til å gjøre; fotball er en feilsport."

"Vi har noen flotte kvelder foran oss med dem", sier Arbeloa. Det blir ikke morgendagens kveld, med begge spillerne fraværende; men det er noen viktige datoer denne måneden, inkludert to dueller med Manchester City i Champions League og et derby mot Atlético de Madrid 22. mars.