Arbeloas nye klubb, Fulham, prøver å hente Gonzalo García og Mastantuono fra Real Madrid

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Álvaro Arbeloa, som var midlertidig hovedtrener for Real Madrid etter at Xabi Alonso trakk seg i januar 2026, har sluttet seg til Premier League-klubben Fulham, og nå har den engelske klubben satt sikte på to spillere fra den spanske klubben: Gonzalo García og Franco Mastantuono.

Ifølge rapporter fra The Athletic forbereder Fulham et tilbud til Real Madrid der de ber om en permanent overgang for Gonzalo García. Spissen spilte sporadisk for Real Madrid forrige sesong, kun som innbytter for Kylian Mbappé, og i den kommende sesongen kan han få enda mindre spilletid, da han vil være tredjevalg bak Mbappé og Endrick.

Ifølge AS ønsker imidlertid trener José Mourinho å jobbe med ham først i forsesongen, men vel vitende om at han vil få svært få minutter på banen, vil klubben gi spilleren muligheten til å bestemme selv: flytte til Premier League og gjenforenes med Arbeloa, eller bli værende i Madrid.

Mastantuono vil være i en lignende situasjon, da han sannsynligvis vil havne bak Arda Güler og Brahim Díaz, og når han er tilbake fra skade, Rodrygo på høyrefløyen. Fulham har bedt Real Madrid om å låne den argentinske spilleren for én sesong med kjøpsopsjon, en situasjon som ligner på den med Endrick og Lyon forrige sesong. Gitt den store investeringen som er gjort i den fortsatt 18 år gamle spissen, vil Real Madrid tenke nøye gjennom hva de skal gjøre med Mastantuono, som ikke har prestert på det forventede nivået.