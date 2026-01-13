Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
ARC Raiders

ARC Raiders bekreftet å ha nådd 12 millioner spillere

Embark feirer øyeblikket ved å gi alle en gratis gullhakke.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

ARC Raiders har vært en enorm hit. Embark Studios' nyeste prosjekt kom til tordnende fanfare og har egentlig ikke sett det forsvinne mye i det hele tatt siden. Faktisk har det vært en slik hit at det på mindre enn tre måneder siden det kom, har det blitt bekreftet å nå et enormt publikum på 12 millioner spillere.

Det har tidligere vært antatt, men nå har Embark bekreftet informasjonen i en pressemelding, der utøvende produsent Aleksander Grøndal ser på det som en "milepæl vi helt og holdent skylder spillerne."

For å markere dette øyeblikket har Embark en godbit i vente for fansen, ettersom den gir spillerne Gilded Pickaxe -verktøyet til bruk i spillet. Utvikleren bemerker at dette opprinnelig var ment å markere milepælen på 10 millioner nedlastinger for ARC Raiders, men på grunn av at dette raskt ble overgått, har den bestemt seg for å tilby det som et 12 millioner feiringselement i stedet.

Det er enkelt å få tak i gjenstanden. Bare start opp spillet og logg inn, så skal du se det i innboksen din fra øyeblikket. Så, hvor snart før vi får en 15 millioner spillerbelønning?

ARC Raiders

Relaterte tekster

0
ARC RaidersScore

ARC Raiders
ANMELDELSE. Skrevet av Toni Turunen

Det er et paradis for samlere, en teknisk imponerende utgivelse og et langvarig spill som stadig lokker deg tilbake etter mer.



Loading next content