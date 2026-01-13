ARC Raiders bekreftet å ha nådd 12 millioner spillere

HQ

ARC Raiders har vært en enorm hit. Embark Studios' nyeste prosjekt kom til tordnende fanfare og har egentlig ikke sett det forsvinne mye i det hele tatt siden. Faktisk har det vært en slik hit at det på mindre enn tre måneder siden det kom, har det blitt bekreftet å nå et enormt publikum på 12 millioner spillere.

Det har tidligere vært antatt, men nå har Embark bekreftet informasjonen i en pressemelding, der utøvende produsent Aleksander Grøndal ser på det som en "milepæl vi helt og holdent skylder spillerne."

For å markere dette øyeblikket har Embark en godbit i vente for fansen, ettersom den gir spillerne Gilded Pickaxe -verktøyet til bruk i spillet. Utvikleren bemerker at dette opprinnelig var ment å markere milepælen på 10 millioner nedlastinger for ARC Raiders, men på grunn av at dette raskt ble overgått, har den bestemt seg for å tilby det som et 12 millioner feiringselement i stedet.

Det er enkelt å få tak i gjenstanden. Bare start opp spillet og logg inn, så skal du se det i innboksen din fra øyeblikket. Så, hvor snart før vi får en 15 millioner spillerbelønning?