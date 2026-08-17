ARC Raiders fortsetter å bidra til vekst for Embark Studios morselskap, til tross for fallende tall på Steam

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Nexon, morselskapet til utvikleren av « ARC Raiders, Embark Studios, er fortsatt fornøyd med resultatene til dette utvinningsskytespillet. Siden lanseringen har det solgt godt over 15 millioner eksemplarer, og bare i det siste regnskaps kvartalet ble det solgt ytterligere 800 000 eksemplarer.

Dette kommer fra Nexon selv, som opplyste at resultatene for 2. kvartal 2026 viste vekst sammenlignet med samme periode i fjor, i stor grad takket være « ARC Raiders. Spillet har nå solgt mer enn 16,3 millioner eksemplarer, takket være de nevnte 800 000 ekstra eksemplarene. Takket være fortsatt inntekter fra spillet forventer Nexon vekst også i neste kvartal.

Nexon er klar over at fremdriften til « ARC Raiders vil avta eller til og med stoppe opp på et tidspunkt, men med andre inntekter fra «MapleStory»-serien og andre IP-er ser det ikke ut til at selskapet er altfor bekymret. Siden Embark bestemte seg for å endre oppdateringene til « ARC Raiders til store, halvårlige begivenheter, har interessen for spillet stagnert noe, i hvert fall på Steam. Antallet spillere ligger rundt 40 000, men det er likevel ganske mange spillere der ute som samler inn robotdeler og forhandler med hverandre for å unngå å miste sitt beste bytte.