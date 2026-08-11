Arc System Works forbedrer ytelsen til « Marvel Tokon: Fighting Souls på PC etter kritikk fra spillerne

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Når man faktisk klarer å spille det, er « Marvel Tokon: Fighting Souls et ganske morsomt spill, ifølge mange av Steam-anmeldelsene av Arc System Works’ 4v4-tag-kampspill. Problemet er at det på PC kan være ganske vanskelig å få spilt spillet. Ytelsesproblemer har ført til at anmeldelsesvurderingen og antall spillere har gått ned siden lanseringen forrige uke, men Arc System Works har vært raske med å komme med en løsning og leverte den første oppdateringen til spillet i går.

Ifølge oppdateringsnotatene på Steam skal denne oppdateringen løse mange av PC-spillernes problemer med Marvel Tokon: Fighting Souls. CPU-bruken er redusert, plutselige ytelsesfall er utbedret, og fall i bildefrekvensen skal ikke lenger være like hyppige som før.

Kampinnstillinger, online-lobbyen og feil i shader-funksjonaliteten er også blitt løst. Ut fra de nyeste anmeldelsene på Steam ser det ut til at dette i stor grad har løst problemene med « Marvel Tokon: Fighting Souls, slik at spillet har gått fra å være uspillbart til å bli det spillet alle ønsket seg ved lanseringen. «Per 10. august 2026 er ytelsesproblemene løst med en oppdatering på 10 GB, så jeg gir spillet anbefalingen igjen», skrev en anmelder. Spillet har allerede hoppet opp til en positiv anmeldelsesvurdering på 46 % på Steam, mens den i går sank helt ned til 39 % og ble «For det meste negativ».